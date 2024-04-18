Новые продукты Magnus оснащены процессором Intel Core i7 14-го поколения и графическим процессором Nvidia Geforce RTX 4070 для ноутбуков

Zotac обновила свой ассортимент мини-ПК различными новыми моделями, включая два новых варианта Magnus. Zotac также представила новые мини-ПК серий Zbox Q и Pro, предназначенные для использования в качестве рабочих станций. Новые продукты Magnus оснащены процессорами Intel core i7 14-го поколения и графическими процессорами Nvidia Geforce RTX 4070 для ноутбуков.

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Zotac продает свои новые мини-ПК Magnus со следующими названиями моделей: Magnus en474070c и Magnus en474070w.

Magnus en474070c и Magnus en474070w представляют собой черно-белые версии одного и того же мини-ПК. Оба устройства оснащены процессором Core i7-14700HX, который принадлежит семейству Intel Raptor Lake-HX Refresh. Core i7-14700HX имеет 20 ядер и 28 потоков, разделенных на 8 ядер производительных и 12 ядер эффективных, которые могут достигать частоты 5,5 ГГц и 3,9 ГГц соответственно.

Кроме того, оба мини-ПК содержат два слота SO-DIMM для оперативной памяти DDR5-5200 или DDR5-5600 объемом до 64 ГБ, а также пару слотов M.2 (2230/2242/2280/22110), поддерживающих PCIe 4.0. x4 твердотельных накопителей. Кроме того, новые мини-ПК Magnus оснащены версией GeForce RTX 4070 мощностью 115 Вт, которая имеет в своем распоряжении 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Кроме того, Zotac включил в корпус объемом 2,65 литра следующие порты: