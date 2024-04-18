Realme C65 5G оснащен 6,67-дюймовой ЖК-панелью с частотой обновления 120 Гц

Realme готовится представить свой новый смартфон C65 5G и появилась информация о его характеристиках и дизайне до официального анонса. C65 5G выглядит как бюджетный телефон, но призван обеспечить высокую производительность.

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Realme C65 5G обладает 6,67-дюймовой ЖК-панелью с частотой обновления 120 Гц и отверстием в дисплее для фронтальной камеры. Realme акцентирует внимание на этой функции, подчеркивая, что C65 5G может стать одним из самых доступных телефонов с дисплеем 120 Гц.

Чтобы еще больше улучшить качество просмотра, дисплей обеспечивает максимальную яркость 625 нит, позволяя использовать его на открытом воздухе. Для снижения нагрузки на глаза в ночное время яркость дисплея можно уменьшить до 1 нит.

Устройство будет оснащено процессором MediaTek Dimensity 6300, построенным по 6-нм техпроцессу, что сделает C65 5G первым телефоном с этим чипом.

Отдел камеры представлен основным датчиком на 50 МП и вторичным объективом, в то время как фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт, что обычно для бюджетных смартфонов, обеспечивая при этом хорошее время автономной работы.

Дизайн C65 5G подчеркивает его тонкость и легкость, с толщиной корпуса всего 7,89 мм и весом 190 граммов. Телефон также оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев и имеет степень защиты IP54 от пыли и воды.