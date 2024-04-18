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10test
Появились новые и более четкие рендеры Google Pixel 8a
Pixel 8a будет оснащен 64-мегапиксельной основной задней камерой для высококачественных фотографий

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В сети появились свежие данные о грядущем смартфоне Google Pixel 8a, который продолжает удивлять своими утечками информации перед официальной презентацией, запланированной на 14 мая. Недавно многие видели изображения Pixel 8a во всех доступных цветовых вариантах, но они были низкого качества. Однако сегодняшняя утечка предоставила более детальные и качественные изображения этого будущего устройства, снова во всех четырех цветах. Известно, что Pixel 8a будет работать на базе процессора Google Tensor G3, который также будет использоваться в Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Ожидается, что у него будет 6,1-дюймовый сенсорный дисплей FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Память устройства будет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенного хранилища. Касаясь фотографических возможностей Pixel 8a будет оснащен основной задней камерой на 64 МП, что позволит делать высококачественные снимки с большим количеством деталей.

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Кроме того, устройство будет иметь сверхширокоугольную камеру на 13 МП, которая позволит снимать более широкие пейзажи и групповые фотографии. Батарея объемом 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 27 Вт обеспечит долгое время работы смартфона без нужды постоянно подзаряжать его. Это наиболее удобно для тех, кто активно пользуется своим смартфоном весь день. Хотя официальной цены на Pixel 8a пока нет, ходят слухи о том, что она будет выше, чем у его предшественника. Это может быть связано с улучшенными характеристиками и возможностями устройства. В целом, Google Pixel 8a обещает быть мощным и функциональным смартфоном с высококачественным дисплеем, отличными фотографическими возможностями и емким аккумулятором.

#google #pixel 8a #tensor g3
Источник: gsmarena.com
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