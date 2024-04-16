В коллекции «Desperado Mafia» представлены три уникальные модели iPhone 15 Pro — «Крестный отец», «Месть» и «Капоне»

Дубайский бренд Caviar, который известен своим экстравагантным подходом к смартфонам премиум-класса, пополнил свою коллекцию телефонов Desperado новой линейкой, вдохновленной культовыми картинами о мафии. В коллекцию "Desperado Mafia" вошли три уникальных дизайна iPhone 15 Pro - "Крестный отец", "Месть" и "Капоне", каждый из которых отсылает к разным гангстерским фильмам.

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Устройства, выпущенные ограниченным тиражом, могут похвастаться премиальными материалами, такими как черный титан и золотые вставки, а также гравюрами отдающими дань уважения темам фильмов. Цены начинаются с 8060 долларов за iPhone 15 Pro "Капоне" с объемом 128 ГБ и достигают 10270 долларов за iPhone 15 Pro Max "Месть" высшего уровня с объемом памяти 1 ТБ.

Смартфон "Крестный отец" символизирует власть и влияние. Черный титан с вставками из золота создает элегантный вид, а надпись "Крестный отец" и цитата из картины добавляют атмосферу эпохи. Caviar позиционирует этот телефон как символ авторитета для ценителей классических гангстерских фильмов.

Модель "Месть", вдохновленная бандой "Острые козырьки", выражает боевой дух и мощь гангстерского времени. Черный титан с позолоченными вставками и изображением разбитого черепа символизирует борьбу и силу главного героя. Caviar представляет "Месть" как телефон для лидеров, готовых принять вызов.

Модель "Капоне", черпая вдохновение из "Неприкасаемых", прославляет стойкость и храбрость. Черный титан с гравировкой пулевых отверстий и мотивационной цитатой призывает преодолевать препятствия и быть настойчивым. Caviar позиционирует этот телефон как символ мужества.

Каждый телефон ограниченной серии (99 единиц на модель) поставляется в тематическом футляре, который подчеркивает роскошь устройства. Золотая фурнитура и логотип Caviar Royal Gift добавляют к ощущению эксклюзивности.