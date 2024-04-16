Наушники доступны в четырех цветах: звездный синий, ледниковый синий, коралловый персик и зеленый киви

Компания Motorola официально представила две новые модели беспроводных наушников - Moto Buds и Moto Buds+ с 12,4-миллиметровыми динамическими катушками для чистого воспроизведения звука. Несмотря на одинаковый дизайн, ключевые отличия заключаются в технологии шумоподавления и дополнительных функциях.

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Moto Buds обеспечивают до девяти часов прослушивания на одном заряде, а удобная 10-минутная быстрая зарядка обеспечивает еще два часа воспроизведения. Они доступны в четырех цветах: звездный синий, ледниковый синий, коралловый персик и зеленый киви.

Для пользователей, которым необходимо активное шумоподавление (ANC), Moto Buds+ это шаг вперед. Устройство Moto Buds+, разработано в сотрудничестве с Bose, эффективно подавляют нежелательный фоновый шум. Кроме того, модель поддерживает звуковые эффекты Dolby Panorama в мобильных телефонах Motorola, обеспечивая реалистичные впечатления от прослушивания.

Moto Buds+ оснащены активным адаптивным режимом, что создает шумоподавление в зависимости от окружающей обстановки и режимом, который позволяет слышать окружающие звуки, когда это необходимо. Время автономной работы Moto Buds+ составляет 8 часов без подзарядки. Как и Moto Buds, Moto Buds+ доступны в четырех цветах: звездный синий, ледниковый синий, коралловый персик и зеленый киви.