Предполагается, что в новом iPhone будет использоваться технология под названием ALD (Atomic Layer Deposition)

Ожидается, что в ближайшем будущем Apple представит новую серию iPhone 16, и уже сейчас появились слухи и предположения об этом в интернете. В центре внимания последних новостей стоит камера моделей iPhone 16 Pro.

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По информации пользователя с корейского сайта блогов Naver, есть предположение, что Apple может улучшить камеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max с использованием нового материала для предотвращения бликов на линзах. Предполагается, что для новых iPhone может быть использована технология под названием Atomic Layer Deposition (ALD), позволяющая создавать ультратонкие пленки.

Предполагается, что новое покрытие, которое Apple тестирует для улучшения качества фотографий и минимизации бликов на объективе, может быть ключом к решению распространенной проблемы пользователей iPhone с нежелательными яркими точками на снимках.

Важно заметить, что информация пока остается лишь слухом, и необходимо ждать официального подтверждения со стороны компании. Однако, если слухи подтвердятся, новое покрытие объектива и другие обновления камеры, о которых говорится в отчетах, могут сделать iPhone 16 Pro еще более привлекательным для пользователей.