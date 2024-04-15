Устройство имеет множество портов при компактной плате размером 140 х 75 мм

Компания Radxa выпустила новый одноплатный компьютер на базе чипсета Mediatek Genio 1200, обещая официальную поддержку до 2028 года. Устройство имеет множество портов при компактных размерах платы 140 x 75 мм.

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В последнее время radxa активно развивается: в этом месяце компания выпустила модели Rock 5c, Rock 5c Lite, Zero 2 Pro и Zero 3e. Кроме того, в продаже уже есть NIO 12L, еще одна одноплатная плата с размерами 140 x 75 мм. Этот новый продукт имеет больше портов ввода-вывода, чем другие SBC от Radxa.

NIO 12L оснащен четырьмя портами USB 3.0 Type-A, 40-контактным разъемом GPIO, Gigabit Ethernet и портом USB Type-C, который поддерживает функции OTG и DisplayPort Alt Mode (4K/60 fps). Также новинка оснащена чипсетом Mediatek Genio 1200 (MT8395), графическим процессором Mali-G67 MC5, ускорителем искусственного интеллекта (4 TOPS) и другими компонентами.

Также устройство может работать на Android или Yocto Linux. Цена за Radxa NIO 12L начинается с 99 долларов США за версию с 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти и предустановленной ОС Android или Yocto Linux.