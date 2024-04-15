В Lingao Mini используется технология GaN для достижения высокой выходной мощности при компактных размерах

Baseus представила новую версию зарядного устройства Lingao Mini с многоцветным дизайном и съемным модулем порта переменного тока. Это универсальное зарядное устройство предназначено для пользователей, нуждающихся в мощном и адаптируемом решении для зарядки различных устройств. Lingao Mini оснащено технологией GaN (нитрид галлия), обеспечивающей высокую выходную мощность при компактных размерах. Устройство имеет съемную конструкцию, где модуль порта переменного тока отделяется от модуля порта USB.

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Среди особенностей - удлинитель длиной 1,5 м и три порта USB-C вместе с одним портом USB-A, позволяющие заряжать четыре устройства одновременно. Каждый порт USB-C поддерживает быструю зарядку мощностью до 67 Вт, а USB-A - стандартную зарядку 5 Вт. Приоритетом устройства является безопасность, с встроенными средствами защиты от перегрузки, перегрева и других неисправностей. Lingao Mini представлено в четырех цветах и имеет мощность нагрузки 2500 Вт.