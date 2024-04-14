Компания сообщила о предстоящем выпуске этого кольца, подчеркнув его универсальность в мониторинге здоровья

Black Shark выходит на рынок носимых технологий со своим новым устройством - умным кольцом Black Shark Ring, призванным быть поддержкой для здоровья и стиля. Компания подчеркивает его возможности мониторинга здоровья. Сообщается, что Black Shark Ring будет отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, ВСР (вариабельность сердечного ритма) и температуру тела.

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Дизайн умного кольца описывается как элегантный и удобный, с ультратонким профилем и серебристой отделкой. Кольцо обещает работать без подзарядки целых 180 дней и имеет в комплекте зарядный отсек, который выполнен в том же стиле. Зарядный отсек также имеет светодиодный индикатор для удобства пользователя.

Несмотря на то, что дата выхода на рынок еще не объявлена, Black Shark ожидает успешного старта своего нового продукта. Умные кольца могут стать новым трендом, менее навязчивым, чем умные часы.