Наушники также оснащены поддержкой LDAC, датчиком автоматического обнаружения снимания и мощным процессором шумоподавления V1 от Sony

Sony выпустила новую линейку аудио устройств под названием Ult Power Sound, включающую в себя новые динамики и пару наушников Sony Ult Wear. Новинка - наушники WH-ULT900N реализованы в черном, зеленом и кремовом цветах. Они оснащены возможностями Bluetooth 5.2 и Bluetooth Multipoint, обеспечивая удобство и легкость в использовании. 40-мм неодимовые динамики с широким диапазоном частот от 5 Гц до 20 кГц гарантируют высокое качество звучания в любом жанре музыки.

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Наушники также обладают поддержкой LDAC, датчиком автоматического определения снимания устройства и мощным процессором Sony V1 для шумоподавления. Ult Wear также предлагают потрясающий звук благодаря ANC, 360 Reality Audio, персонализированным эквалайзерам, управлению жестами и кнопке Ult для усиления басов. Помимо всего прочего, в наушниках использован переработанный пластик для экологической безопасности. Sony продолжает поражать своими инновациями и высоким качеством!