Pixel 8a будет доступен в цветах Mint, Porcelain, Obsidian и Bay и будет выпущен в мае

До официальной премьеры Pixel 8a остался всего месяц, но уже сегодня можно взглянуть на первые официальные рендеры устройства, на которых оно представлено в четырех оттенках цвета. По данным рендеров, смартфон будет доступен в цветах Mint, Porcelain, Obsidian и Bay. Эти же цветовые решения уже были представлены в серии Pixel 8.

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Что касается технических характеристик, устройство будет оснащено 6,1-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц (некоторые утверждают, что это может быть и 120 Гц). Внутри будет чипсет Tensor G3 и аккумулятор на 4500 мАч. На задней панели разместили 64-мегапиксельную основную камеру и 13-мегапиксельный широкоугольный сенсор. Хотя изменения в камере, возможно не будут существенными, но производительность, судя по всему, будет на уровне лучших представителей бюджетного сегмента рынка.

На представленных рендерах видно, что Pixel 8a имеет более округлую форму, чем другие устройства линейки, что вероятно будет способствовать лучшей эргономике устройства. Остальные детали выглядят практически идентично своим старшим собратьям. Pixel 8a будет представлен 14 мая следующего месяца. Устройство будет работать на Android 14.