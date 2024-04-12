Sony Xperia 1 VI сохранит плоские рамки с элементами управления на правой стороне, включая сканер отпечатков пальцев на кнопке питания

Первые изображения Sony Xperia 1 VI появились в интернете благодаря известному информатору Стиву Хеммерстофферу. Рендеры, созданные с помощью специального программного обеспечения, раскрывают внешний вид смартфона со всех сторон. Это устройство станет наследником прошлогодней модели Xperia 1 V.

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Сохраняя общий стиль предшественника, Sony Xperia 1 VI сохраняет плоскую рамку с кнопками управления на правой стороне, включая сканер отпечатков пальцев в кнопке включения. На задней панели устройства выделяется модуль камеры, включающий три объектива Zeiss, в том числе перископический датчик. Внизу находятся порт USB-C и слот для SIM-карты, а сверху — разъем для наушников 3,5 мм.

В то время как телефоны на базе Android используют безрамочные дисплеи с центральным вырезом, Sony продолжает придерживаться старомодного стиля с менее толстыми верхней и нижней рамками. Телефон будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем. Габаритные размеры смартфона составляют 161,9 x 74,5 x 8,4 мм, то есть он немного меньше, шире и толще, чем Xperia 1 V. В отчете добавляется, что соотношение сторон может измениться с 21:9 на 19,5:9.