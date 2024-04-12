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10test
ZTE представила флагманский смартфон Axon 60 Ultra
Смартфон оснащен технологией спутниковой связи ZTE Hongyu и способен поддерживать двойную спутниковую связь

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Компания ZTE представила свою флагманскую модель 2024 года Axon 60 Ultra. Как и его предшественник, Axon 50 Ultra, смартфон обладает возможностями спутниковой связи. Однако, как и Axon 50 Ultra, он не оснащен новейшим флагманским чипсетом. Примечательно, что в флагмане уделено большое внимание безопасности и она сочетается с защищенным мобильным телефоном.

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Телефон оснащен технологией спутниковой связи ZTE Hongyu, которая обеспечивает двойную спутниковую связь. Благодаря этому телефон может обеспечивать голосовые звонки в реальном времени и двусторонний обмен текстовыми сообщениями без сотового соединения; он имеет восемь встроенных антенн 5G и адаптивный алгоритм переключения между несколькими антеннами. 

Телефон оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5 кГц, 120 Гц, что больше, чем у прошлогоднего 6,67-дюймового дисплея. Плотность пикселей этой сертифицированной SGS панели с низким уровнем синего света составляет 452 PPI, что также выше прошлогоднего показателя в 395 PPI.

Что касается других характеристик, то смартфон работает на прошлогоднем флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 2, оснащен памятью LPDDR5X, хранилищем UFS 4.0 и большим аккумулятором емкостью 6000 мАч. Он также поддерживает NFC и инфракрасные датчики и обладает пыле- и влагозащитой по стандарту IP68.

На задней панели расположена основная тройная камера на 50 МП с оптической стабилизацией изображения и селфи-камера на 32 МП. 

#zte #5g #axon 50 ultra #axon 60 ultra #zte hongyu
Источник: gizmochina.com
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