Эта флагманская модель сохранила многие функции Leitz Phone 2, но получила обновленный дизайн со скругленными углами

Leica уже намекала на новый Leitz Phone в своем последнем годовом отчете, и теперь Leitz Phone 3 является официальной моделью. Флагманский телефон имеет обновленный дизайн с более закругленными углами, сохраняя многие функции Leitz Phone 2. Чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 быстрее предыдущего поколения Snapdragon 8 Gen 1.

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Характеристики телефона включают 6,6-дюймовый OLED-дисплей Sharp IGZO с разрешением 2730 x 1260 пикселей, частотой обновления 240 Гц и яркостью 2000 нит. Телефон имеет 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флэш-памяти, с возможностью расширения до 1 ТБ через карту microSD.

Фронтальная камера на 12,6 мегапикселей с диафрагмой f/2,2 находится в вырезе по центру, а на задней панели располагается основная 47,2-мегапиксельная камера с сенсором формата 1 дюйм и объективом Leica (фокусное расстояние 19-35 мм, диафрагма f/1,9). Вместо широкоугольной и телеобъективной камер Leica предлагает 6-кратный цифровой зум.

Особенностью Leitz Phone 3 является камерное приложение с пользовательским интерфейсом Leica, дополнительным водяным знаком Leica и эксклюзивными фильтрами "Leitz Looks". Фильтры "Leitz Looks" моделируют внешний вид объективов Noctilux-M 1:1,2/50 мм, Summilux-M 1:1,4/28 мм и Summilux-M 1:1,4/35 мм, позволяя выбирать апертуру.

Корпус Leitz Phone 3 имеет защиту IP68 от воды, аккумулятор емкостью 5000 мАч можно заряжать через USB-C или беспроводную зарядку. Телефон оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев в дисплее, NFC, разъемом для наушников 3,5 мм, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Leitz Phone 3 поставляется с Android 14, о дальнейших обновлениях информация от Leica отсутствует.