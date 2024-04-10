Redmi Turbo 3 доступен в черном, зеленом и титановом цветах

Redmi анонсировал телефон из линейки Turbo - Redmi Turbo 3. Эта линейка представляет производительные устройства и занимает промежуточное место между линейками Redmi K и Note. Смартфон оснащен Snapdragon 8s Gen 3 - новейшим чипсетом Qualcomm.

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Телефон обладает 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем и поддерживает разрешение 2712 x 1220 пикселей и пиковую яркость 2400 нит. Также включены 12-битные цвета, поддержка HDR10+. Для безопасности есть поддержка оптического сканера отпечатков пальцев UD и фронтальная камера на 20 Мп.

Главная камера на 50 Мп с датчиком Sony IMX600 (пиксели 1,6 мкм, диафрагма f/1,59) поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Дополнительно есть широкоугольный сенсор IMX355 на 8 Мп.

Устройство доступно с 12 и 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и памятью хранения данных UFS 4.0 на 256,512 ГБ и 1 ТБ. Работает смартфон на Android 14 с надстройкой HyperOS, батарея объемом 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 90 Вт.

Redmi Turbo 3 поступил на рынок в черном, зеленом и титановом цвете, а также есть ограниченная версия Harry Potter.