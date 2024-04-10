Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Redmi Turbo 3 анонсирован с Snapdragon 8s Gen 3 и зарядкой 90 Вт
Redmi Turbo 3 доступен в черном, зеленом и титановом цветах

реклама

Redmi анонсировал телефон из линейки Turbo - Redmi Turbo 3. Эта линейка представляет производительные устройства и занимает промежуточное место между линейками Redmi K и Note. Смартфон оснащен Snapdragon 8s Gen 3 - новейшим чипсетом Qualcomm. 

реклама

Телефон обладает 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем и поддерживает разрешение 2712 x 1220 пикселей и пиковую яркость 2400 нит. Также включены 12-битные цвета, поддержка HDR10+. Для безопасности есть поддержка оптического сканера отпечатков пальцев UD и фронтальная камера на 20 Мп. 

Главная камера на 50 Мп с датчиком Sony IMX600 (пиксели 1,6 мкм, диафрагма f/1,59) поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Дополнительно есть широкоугольный сенсор IMX355 на 8 Мп. 

Устройство доступно с 12 и 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и памятью хранения данных UFS 4.0 на 256,512 ГБ и 1 ТБ. Работает смартфон на Android 14 с надстройкой HyperOS, батарея объемом 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 90 Вт. 

Redmi Turbo 3 поступил на рынок в черном, зеленом и титановом цвете, а также есть ограниченная версия Harry Potter.

#android 14 #hyperos #snapdragon 8s gen 3 #redmi turbo 3 #sony imx600
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Выпущен Redmi Pad Pro с Snapdragon 7s Gen 2 и HyperOS
Xiaomi представила 100-дюймовый телевизор Redmi MAX с дисплеем 144 Гц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
23
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
1
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
В сети появились кадры с российским ОБТ Т-72 с защитой от дронов-камикадзе
1
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
1
Илон Маск назвал нехватку чипов NVIDIA одним из препятствий для появления более совершенного искусственного интеллекта
+
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
4
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
2
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
4
Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
+
Между Хабаровском и Владивостоком могут построить третий главный железнодорожный путь
+
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
3
Выход обновленного УАЗ Патриот с новым дизайном и дизельным мотором перенесли на 2025 год
1
Скрытая опция на телефонах Samsung позволяет безвозвратно удалять файлы за один раз
+
Microsoft объявляет о создании нового центра искусственного интеллекта в Великобритании
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
8
США обещают не допустить разработки Россией новых энергетических проектов
1
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
25
Представлен стартап GamerTech – геймерские перчатки для подогрева рук
+
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+

Популярные статьи

Почему я не буду покупать себе RTX 5090
101
Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
5
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
36
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
132
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
192
Стоит ли экономить при покупке видеокарты и процессора, и почему важна каждая незначительная деталь
19
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
6
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
16
Что такое полупроводники: из чего они сделаны, как работают и где применяются
1

Сейчас обсуждают

Vorvort
20:20
Пойдёт. Если охлаждение позволяет - я бы поставил лимиты Motherboard.
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Guestishe
20:17
Если цены на мониторы с миландром задирать то и не такие цифоы показать можно
Рынок микроэлектроники РФ будет расти двузначными темпами и достигнет 780 млрд руб через 7 лет
Валерий Саватеев
20:12
Не особо понимаю о чём ты) Я её всё равно по другому не поставлю. И да, она подключена в OPT, в разъёме CPU не хочет работать. Но ради тебя снял эту крышку(ненавижу её потом обратно ставить)
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
Мамбет Иванов
20:06
тогда пусть пропердит гимн франции
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Mallory
20:05
Офигеть у тебя шиза. То есть ты целую статью накатал где рассказываешь про жуткие накрутки, потому что твоему комментарию поставили аж двадцать минусов, а мысль что может быть двадцать человек которы...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Spike Rus
20:05
А депутатов там менять на ИИ не планируют? Я думаю что ИИ будет куда эффективнее нежели армия бесполезных толстопузых тел.
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
Mallory
20:04
Умные мысли преследовали чимбала, но он был быстрее.
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
lesik78
19:57
Вы еще пздца и близко не видели
Генсек НАТО заявил, что удары ВСУ по объектам в России законны
lesik78
19:54
Вы еще гайдара вспомните с его "зачем чтото производить в России, если это можно купить на западе"
Глава Республики Сербской призвал Россию «идти до конца» в вопросе Украины
lesik78
19:53
2 года, а вы так ничего и не поняли. Не нужна быстрая сво. По многим причинам, как внешним, так и чисто внутренним.
Глава Республики Сербской призвал Россию «идти до конца» в вопросе Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем