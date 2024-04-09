Часы оснащены двухцветным ободком из черной нанокристаллической керамики

Смарт-часы Huawei Watch 4 Pro Space Exploration были официально анонсированы в Китае после недавних утечек. Модель имеет красный, черный и темно-серый дизайн и выполнена из различных премиальных материалов. Носимое устройство также имеет несколько функциональных обновлений по сравнению с оригинальной версией часов. Носимое устройство оснащено двухцветным ободком из черной нано-микрокристаллической керамики.

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Часы Watch 4 Pro Space Exploration также имеют алмазоподобное покрытие из авиационного титана для повышения износостойкости и устойчивости к царапинам. Как и обычная версия, они оснащены 1,5-дюймовым экраном AMOLED LTPO с разрешением 466 x 466 пикселей. Помимо изменений в дизайне, есть несколько функциональных обновлений. Гаджет содержит 13 новых биометрических параметров по сравнению с 10 в предшествующей версии 1.0. Добавлены анализ аритмии пульсовой волны, определение апноэ сна и оценка риска гипергликемии. Среди других возможностей смарт-часов - WeChat, eSIM. Часы способны работать 4,5 дня при обычном использовании и до 12 дней при сверхдлительном использовании батареи.