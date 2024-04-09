Тизер показывает, что смарт-часы будут иметь круглый дисплей, но подробности об этом пока держатся в секрете

Бренд Lava собирается представить свои первые умные часы, планируя расширить ассортимент продукции. Презентация нового носимого устройства запланирована на 23 апреля 2024 года в 10:55 по восточному стандартному времени. По тизеру видно, что умные часы будут иметь круглый дисплей, но дополнительные подробности о них пока держатся в секрете. Ожидается, что искусственный интеллект в устройстве улучшит пользовательский опыт. С последним запуском Lava будет конкурировать с такими брендами, как Noise, Fire-Boltt и boAt.

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Эти компании предлагают многофункциональные носимые устройства по бюджетной цене, поэтому Lava должна быть конкурентоспособной как по ценам, так и по функциям, чтобы конкурировать с этими авторитетными фирмами. Это также знаменует собой стратегический шаг для индийской компании, поскольку она обычно занимается продажей смартфонов. Расширение категории носимых устройств может помочь компании увеличить линейку продуктов и добавить еще один источник дохода.