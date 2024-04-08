Xiaomi заявляет, что дисплей устройства сможет отображать до 68,7 миллиардов цветов

Redmi Turbo 3 будет представлен 10 апреля в Китае. Этот смартфон станет первым в серии Turbo, который принесет в средний ценовой сегмент высокую производительность. В его оснащение входит чипсет Snapdragon 8s Gen 3, что представляет собой урезанную модификацию флагманского Snapdragon 8 Gen 3. Кроме мощного чипа, устройство еще обладает качественным плоским дисплеем AMOLED.

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Дисплей Redmi Turbo 3, названный "Xiaomi Qingshan Eye Protection" в официальном тизере, имеет разрешение 1,5K и яркость до 2400 нит. Хотя эти показатели не самые высокие, они все же сравнимы с другими флагманскими устройствами. Панель также оснащена функциями для снижения синего света дисплея.

Xiaomi отмечает, что дисплей способен отобразить до 68,7 миллиардов цветов. Устройство также отличается ультратонкими рамками и плоским дизайном, сделанным по образу и подобию iPhone 15. Телефон оснащен аккумулятором на 5000 мАч, при этом его вес составляет 179 граммов и имеет толщину 7,8 мм.