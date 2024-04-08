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10test
iQOO Z9 Turbo, запуск которого ожидается в этом месяце, будет конкурировать с Redmi Turbo 3
Сообщается, что iQOO Z9 Turbo оснащен новейшим процессором Snapdragon 8S Gen 3

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Этот месяц обещает быть насыщенным интересными презентациями смартфонов среднего класса. Начало было положено с выхода Motorola Edge 50 Pro, и сейчас мы с нетерпением ожидаем нескольких других релизов в Китае, таких как Redmi Turbo 3, Realme GT Neo 6 SE и Oppo A3 Pro, которые запланированы на конец недели.

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Похоже, что уже скоро на рынке появится новый смартфон от iQOO под названием iQOO Z9 Turbo. Менеджер по продукту серии Z в iQOO, Сэн Чинг, недавно подтвердила в своем сообщении на Weibo, что этот месяц будет насыщен событиями. В своем посте менеджер в первый раз упомянула название устройства - iQOO Z9 Turbo. Очевидно, что официальный анонс данного устройства ожидается в апреле.

Хотя нет никаких официальных подтверждений, сообщается, что iQOO Z9 Turbo будет оснащен новейшим процессором Snapdragon 8S Gen 3. Также сообщается, что Redmi Turbo 3 получит чип Snapdragon 8S Gen 3, что делает их прямыми конкурентами.

Утверждается, что у iQOO Z9 Turbo будет 6,78-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц. Для безопасности предполагается наличие встроенного сенсора отпечатков пальцев.

Отмечается, что устройство будет доступно в двух вариантах объема ОЗУ: 12 ГБ и 16 ГБ. Ожидается, что у смартфона будет батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Оптические возможности предположительно будут включать 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

#snapdragon 8s gen 3 #redmi turbo 3 #motorola edge 50 pro #iqoo z9 turbo #oppo a3 pro #realme gt neo 6 se
Источник: gizmochina.com
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