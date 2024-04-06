Дисплей дебютировал на выставке CES 2024 и предназначен для геймеров, которые ищут баланс между доступностью и производительностью

Компания MSI расширила свое присутствие на рынке мониторов QD-OLED, выпустив MAG 321UPX QD-OLED. Монитор дебютировал на выставке CES 2024 и предназначен для геймеров, ищущих баланс между доступностью и производительностью, которую обеспечивает технология QD-OLED.

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MAG 321UPX оснащен 32-дюймовой панелью QD-OLED, что является редкостью среди современных игровых мониторов 4K. Диплей QD-OLED имеет контрастность, которыми славится OLED, но с заметным увеличением яркости.

Монитор охватывает впечатляющие 99% цветового пространства DCI-P3 и поставляется с заводской калибровкой (Delta E < 2) для обеспечения превосходной точности цветопередачи. Он также имеет сертификат DisplayHDR True Black 400 и максимальную яркость 1000 нит для яркого изображения HDR.

Геймеры оценят быстрое время отклика 0,03 мс и частоту обновления 240 Гц. Эти характеристики обеспечивают плавность движений и почти мгновенную реакцию, что дает конкурентное преимущество в динамичных играх.

Для подключения монитор оснащен двумя портами HDMI 2.1 и портом DisplayPort 1.4a, все они поддерживают разрешение 4K с частотой до 240 Гц. Пользователи периферийных устройств оценят пару портов USB 3.2 Gen 1 и порт USB Type-C для зарядки устройств.

На MAG 321UPX предоставляется 3-летняя гарантия с защитой от выгорания, что является важным подтверждением для тех, кто обеспокоен потенциальными недостатками OLED-дисплеев.