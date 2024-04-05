Предыдущие модели смарт-браслета уже прошли сертификацию и были замечены в Китае, что позволяет предположить скорый запуск новой версии

Xiaomi готовится к выпуску новой модели серии Smart Band. По имеющейся информации, Smart Band 9 скоро появится на рынке, так как устройство было замечено в базе данных IMDA. В ней указаны номера моделей для базовой версии. Пока детали о характеристиках и функциях нового устройства остаются неясными.

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Предыдущие модели Smart Band уже получили сертификацию и были замечены в Китае, что намекает на скорый релиз новой версии. Smart Band 8 Pro недавно поступил в продажу в Европе, в то время как базовая версия Smart Band 8 была выпущена ранее.

Несмотря на то, что эта информация пока не подтверждена официально, можно предположить, что новый Smart Band 9 будет иметь схожие характеристики с предыдущей моделью. Возможно, будут добавлены обновления в аппаратном обеспечении и новые функции.