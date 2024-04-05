Как и Z Fold 5, Fold 6 также будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 15 Вт

Поклонники Samsung с нетерпением ждут дебюта новинки - Galaxy Z Fold 6, который запланирован на июль этого года. Утечки от надежного источника Ice Universe раскрыли информацию о размерах аккумулятора и возможностях зарядки устройства. К сожалению, утечки показывают, что в этом году не стоит ожидать значительных улучшений в этих областях. Однако сообщается, что новинка станет более легкой по сравнению с предыдущим поколением.

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По данным источника, аккумулятор Galaxy Z Fold 6 будет иметь емкость 4400 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт. Напомним, что у Galaxy Z Fold 3, Fold 4 и Fold 5 был аккумулятор такого же размера и поддерживалась проводная зарядка мощностью 25 Вт. Кроме того, как и у Z Fold 5, у Fold 6 будет поддержка беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Источник сообщил, что в разложенном виде Galaxy Z Fold 6 будет иметь толщину 5,6 мм, а в сложенном состоянии - 12,1 мм. В сравнении, у Z Fold 5 толщина составляет 6,1 мм в сложенном виде и 13,4 мм в разложенном.

Вес Z Fold 5 составляет 253 грамма, в то время как новая модель, по данным источника, будет весить 239 граммов.

Кроме Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, появились слухи о возможном выходе на рынок модели Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, однако пока нет информации о технических характеристиках данной версии.