5.5G, как следует из названия, основан на 5G, особенности которого пока не ясны

5.5G - это новая мода в современном КНР: компании Oppo, Xiaomi и Vivo уже сообщили о поддержке данной технологии для своих дорогих смартфонах не так давно. Теперь же Honor также заявила, что вся линейка Magic6 будет иметь поддержку 5.5G с помощью обновления ПО, как только сети 5.5G начнут применять.

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«5.5G» по сути - это только маркетинговый термин, который операторы связи будут использовать, вероятно, для того, чтобы убеждать клиентов обновлять тарифный план или просто продемонстрировать развитие своих сетей по сравнению с конкурентами. И здесь ключевым элементом считается "скорость", поскольку 5.5G известен как 5G-Advanced, следующее поколение технологии в мобильной связи, которое обещает еще более высокую скорость и меньшие задержки.

Конечно, 5.5G все еще основан на 5G и его характеристики еще предстоит уточнить - ожидается, что это произойдет в текущем году, так что производители мобильных устройств и операторы связи уже начинают подготовку.

Обещаемые пиковые скорости передачи данных на уровне 10 Гбит/с при загрузке, безусловно, являются чем-то желанным на практике, так же как и заявленная задержка в миллисекундах и несомненно, будут заметны улучшения по сравнению с тем, что есть сегодня. На уровне оборудования любое устройство с процессором Snapdragon 8 Gen 3 или Dimensity 9300 должно быть способно поддерживать 5.5G, но конечно каждому производителю придется внедрить это в свои устройства.