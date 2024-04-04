Телевизор работает на базе операционной системы HyperOS и может похвастаться внутренней памятью объемом от 4 до 64 ГБ

Компания Xiaomi представила в Китае свой новый продукт - телевизор S85 Mini LED. Это устройство обладает рядом уникальных возможностей, которые заслуживают внимания. Главным демонстрационным фактором стал 85-дюймовый 4K-дисплей с обновлением 144 Гц и подсветкой Mini LED, демонстрирующей яркость до 1200 нит. Это позволяет достичь потрясающего качества картинки и более глубоких цветов.

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Особое внимание следует уделить улучшенному игровому режиму с обновлением 240 Гц, поддержке FreeSync Premium Pro, а также Dolby Vision и Dolby Atmos. В комбинации с технологией MEM для сглаживания движения, телевизор представляет собой уникальное устройство, которое позволяет наслаждаться играми и видео контентом с невероятной плавностью и реалистичностью.

Что касается функциональности, то телевизор Xiaomi поддерживает 95% охват цветового пространства DCI-P3, режим "Filmmaker Mode" и IMAX Enhanced. Также имеются технологии HDR10+ и HLG, которые обеспечивают лучшее качество изображения, отображая больше деталей и более реалистичные цвета.

Устройство основано на операционной системе HyperOS и может похвастаться от 4 до 64 ГБ встроенной памяти. Встроенная звуковая система с мощностью 25 Вт и поддержкой Dolby Atmos гарантирует потрясающий звуковой опыт.

С точки зрения подключений и коммуникаций, телевизор оснащен портами HDMI 2.1, HDMI 2.0 eARC, USB 3.0 и Ethernet. Кроме того, устройство имеет функции подключения к умному дому, поддержку NFC и Wi-Fi 6.

Покупатели могут приобрести телевизор Xiaomi TV S85 Mini LED за 1100 долларов США. Пока неясно, когда и на каких рынках появится данная продукция.