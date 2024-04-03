Ожидается, что эти устройства будут называться Galaxy Z Fold FE и Galaxy Z Flip FE и выйдут под брендом Samsung Fan Edition

Распространяются увлекательные слухи о возможной разработке более доступных складных телефонов от Samsung. Предполагаемые названия этих устройств - «Galaxy Z Fold FE» и «Galaxy Z Flip FE», они будут выпущены под брендом Samsung Fan Edition, который известен своим предложением более доступных версий существующих продуктов, например, Galaxy S21 FE.

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Тем не менее, стоит сохранять некоторую долю скептицизма по этому поводу. Источник этих утечек неизвестен, и детали сами по себе вызывают вопросы. Например, на утекшем скриншоте Z Fold FE упоминается неизвестный процессор Exynos, начинающийся с цифры «2» - возможно, это неподтвержденный чип Exynos 2300 или устаревшая информация.

Некоторые инсайдеры предполагают, что может быть выпущен лишь один из двух складных FE устройств, но какой именно - остается загадкой. Таким образом, хотя эти утечки данных далеки от достоверности, они не могут быть пренебрежены.

Следующее мероприятие Samsung Unpacked, запланированное на начало июля, возможно, проложит путь к пониманию планов компании относительно складных телефонов. По мере приближения события, стоит ожидать новых утечек, которые будут более точными.