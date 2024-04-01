Серия Viper — одна из новейших серий Razer, и новый выпуск показывает, что Razer постоянно обновляет эту линейку игровых мышей

Появилась информация о добавлении в линейку Razer Viper 3 новой игровой мыши - Viper V3 Pro Edition. С исключительно легким дизайном (вес 53 грамма для большинства цветов и 54 грамма для белой версии), Pro Edition напоминает своего предшественника Viper V3 Express Edition. Одним из ключевых отличий является отсутствие кнопки переключения разрешения на верхней части мыши Pro Edition, а также наличие больших подушечек из тефлона на нижней стороне. Линейка Viper - одна из самых новых серий, над которой работает компания Razer, и новый выпуск свидетельствует о том, что Razer постоянно обновляет игровые мыши в этой линейке.

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Исходя из предыдущих утечек, вот что можно ожидать от спецификаций Pro Edition:

- Исключительно легкая конструкция для максимального удобства (от 53 до 54 грамм).

- Сенсор Razer Focus Pro Gen-2 с разрешением 35 000 точек на дюйм для точного управления.

- Оптические микропереключатели Razer третьего поколения для сверхбыстрых нажатий.

- Встроенный сенсор Razer Hyperpolling 8000 Гц для минимизации задержек.

- Впечатляющее время автономной работы до 100 часов.

Хотя официальной даты релиза пока нет, утечки информации позволяют предположить, что Razer Viper V3 Pro Edition может стать доступной в ближайшее время.