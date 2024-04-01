OnePlus Nord CE 4 оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1100 нит и поддержкой сертификации HDR10

OnePlus Nord CE 4 - новый смартфон среднего класса, который уже доступен на мировом рынке. Данное устройство имеет много общих черт с OnePlus Ace 3, однако у него есть собственные особенности.

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Основное отличие OnePlus Nord CE 4 - это плоская рамка с кнопками на правой стороне и модуль камер в форме таблетки на задней панели, обладающий защитой от влаги IP54.

Экран OnePlus Nord CE 4 имеет 6,7-дюймовый AMOLED дисплей и поддерживает разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц, пиковую яркостью 1100 нит и сертификат HDR10. Также он поддерживает функцию AquaTouch для использования при влажных условиях.

Камеры OnePlus Nord CE 4 состоят из двух сенсоров с 50-мегапиксельным основным датчиком Sony Lyt-600 и 8-мегапиксельным широкоугольным объективом, а также фронтальная камера с разрешением 16 Мп и возможностью записи видео в формате 4K.

Внутри OnePlus Nord CE 4 установлен чип Snapdragon 7 Gen 3 с 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ встроенного хранилища. Батарея объемом 5500 мАч обладает быстрой зарядкой 100 Вт, а система Battery Health Engine продлевает время работы аккумулятора.

Устройство работает на операционной системе OxygenOS 14 на базе Android 14 с обещанными обновлениями в течение двух лет. Среди опций подключения имеются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C, GPS и многое другое.