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10test
OnePlus Nord CE 4 выходит на мировой рынок с быстрой зарядкой 100 Вт и дисплеем с функцией Aquatouch
OnePlus Nord CE 4 оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1100 нит и поддержкой сертификации HDR10

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OnePlus Nord CE 4 - новый смартфон среднего класса, который уже доступен на мировом рынке. Данное устройство имеет много общих черт с OnePlus Ace 3, однако у него есть собственные особенности.

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Основное отличие OnePlus Nord CE 4 - это плоская рамка с кнопками на правой стороне и модуль камер в форме таблетки на задней панели, обладающий защитой от влаги IP54.

Экран OnePlus Nord CE 4 имеет 6,7-дюймовый AMOLED дисплей и поддерживает разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц, пиковую яркостью 1100 нит и сертификат HDR10. Также он поддерживает функцию AquaTouch для использования при влажных условиях.

Камеры OnePlus Nord CE 4 состоят из двух сенсоров с 50-мегапиксельным основным датчиком Sony Lyt-600 и 8-мегапиксельным широкоугольным объективом, а также фронтальная камера с разрешением 16 Мп и возможностью записи видео в формате 4K.

Внутри OnePlus Nord CE 4 установлен чип Snapdragon 7 Gen 3 с 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ встроенного хранилища. Батарея объемом 5500 мАч обладает быстрой зарядкой 100 Вт, а система Battery Health Engine продлевает время работы аккумулятора.

Устройство работает на операционной системе OxygenOS 14 на базе Android 14 с обещанными обновлениями в течение двух лет. Среди опций подключения имеются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C, GPS и многое другое.

#oneplus #amoled #oneplus ace 3 #snapdragon 7 gen 3 #nord ce 4 #fhd+ #aquatouch #sony lyt-600
Источник: gizmochina.com
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OnePlus выпустила обновление OxygenOS для планшета OnePlus Pad
Состоялся международный дебют смартфона OnePlus Nord CE 4 с зарядкой 100 Вт
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Сейчас обсуждают

ev_rus
23:45
Фср? У тебя либо перешарп, либо зернистость. Тектуры уже на каком скрине по счету смотрю слишком матовые, упрощены, как картон. Что на Амд не так? Не красиво же. У Легенды на НВ текстуры более глянцев...
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
Китя
23:45
4090 как раз при таких настройках столько и выдает. что не знал. а да я же 4090 не щупал.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:44
твоя амуде срет жестко. только мышкой не крути, слайд шоу будет
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Китя
23:42
Хоть знаешь какие это настройки это пути лучей и натив на таких настройках не одна карта не тянет только посмотреть в лужу.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
УдалЁн
23:42
Спасибо за пояснение. А то уже не первый месяц поражаюсь откуда столько дебилов в комментах. Вон тот же "Китя" с айкю ниже температуры тела.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:37
26 фпс... ммммм каеф. в лагах гамаешь амукальщик? твоя амудя говорит ВЫРУБАЙ!!!! ПОБАЛОВАЛСЯ И ХВАТИТ. ОСТАВЬ ЭТО ПАЦАНАМ НА нв
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Китя
23:36
Как тебе отражения от воды.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:22
ну если по фактам я тут Легенда. ну и боярышник( фартовый) ( он же Кружит Голову Мимоза ) он же вАСЯ сТОПкин. но он чмо тут. ноги вытереть
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:13
RT ненужон)) каломудешники чё так? православный натив?
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:04
амудя а ну под стол. кококоок RT НЕНУЖОН. ДА НЕ дизлакайте щя китя этоже место на своем амудекале в 15 фпс покажет
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
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