Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Machenike выпустила бюджетный игровой монитор с диагональю 23,8 дюйма за 70 долларов
Основным преимуществом монитора является высокая частота обновления 100 Гц, что обеспечивает более плавное изображение и уменьшает разрывы экрана

реклама

Machenike анонсировала новый игровой монитор MZF24F100. Цена этого модели, приблизительно 70 долларов США, привлекательна для тех, кто ищет высококачественный дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 100 гц. 

реклама

Хотя описания яркости и цветопередачи пока нет, MZF24F100 имеет разрешение 1920 x 1080, 16,7 миллионов цветов и контрастность 1000:1. Модель также поддерживает аппаратный фильтр с низким уровнем синего света для снижения утомления глаз во время продолжительного использования.

Эргономика монитора учитывает регулировку наклона, а также базовые опции подключения, включая порт HDMI 1.4 (с поддержкой частоты обновления до 100 гц) и порт VGA (с ограничением до 75 гц).

Основным преимуществом MZF24F100 является его высокая частота обновления в 100 гц, обеспечивающая более плавное изображение и уменьшение разрывов экранного контента. IPS-панель в размере 23,8 дюйма обеспечивает широкий угол обзора 178 градусов. Узкие рамки толщиной 6 мм с трех сторон делают просмотр более комфортным, а совместимость с креплением VESA позволяет легко установить монитор на стену.

Дополнительные функции MZF24F100 включают в себя поддержку Adaptivesync, технологию Overdrive для повышения резкости изображения и настройки для обеспечения комфортного просмотра в темных помещениях.

#vga #machenike #overdrive #adaptivesync #hdmi 1.4 #mzf24f100
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Belkin выпустила USB-C док-станцию 11-в-1 с поддержкой VGA-мониторов и быстрой зарядки iPhone
Cooler Master выпустила игровой монитор GA2501 с 24,5-дюймовой IPS-панелью 1080P
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе оценили запасы бронетехники российских вооруженных сил
+
Galaxy Time: Умные часы Samsung продемонстрируют относительность времени на примере планет
+
Революционные аккумуляторы повысят привлекательность электромобилей даже в холодных регионах
+
Стереосистема Infiniti QX80 позволяет совершать телефонные звонки, которые не слышат пассажиры
+
Intel может снова выпустить процессоры Raptor Lake Refresh в серии Core 200 следующего поколения
+
Xiaomi объявила о новых устройствах, которые получат обновление HyperOS
+
Redmi Note 13 Pro Turbo дебютирует во всем мире как Poco F6
1
PUBG Mobile получит режим 120 кадров в секунду в следующем обновлении
+
Defence blog: В Израиле модернизирует артиллерию для загадочного европейского заказчика
1
Стали известны некоторые нововведения предстоящей HyperOS 2 компании Xiaomi
+
Forbes: Украина готовится к массовым поставкам боеприпасов и ремонтирует артиллерию
2
На Фестивале фанатов Xiaomi компания представит Redmi Note 13 Pro+ 5G Mystic Silver
+
Вышло обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S23 FE
2
По словам Сырского, ВСУ готовятся к контрнаступлению
8
Российские войска вытесняют ВСУ из населённого пункта Новомихайловка
+
Япония и Евросоюз развернут сотрудничество в сфере материалов для выпуска электромобилей и передовых чипов
+
POCO F6 получит чипсет Snapdragon 8s Gen 3 и зарядку мощностью 90 Вт
+
Мозговой имплант впервые преобразовал мысли человека в текст
+
The Telegraph: Украина массово производит муляжи техники, чтобы Россия била по ложным целям
2
Робот-собака проходит испытания в аэропорту Аляски
+

Популярные статьи

Муки выбора - 4080 или 7900XTX
417
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
10
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
33
На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
11
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
19
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
32
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
73
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
2
Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня для отработки ракетно-бомбовых ударов — СМИ
2
Eurasian Times: Китай создал сверхдальнобойную ракету ПВО, которая делает бесполезными B-21 США
2

Сейчас обсуждают

4erT
02:19
Ракеты сбиты? Сбиты! Чего тебе ещё надо?!
Премьер Украины назвал «очень непростой» ситуацию с энергосистемой в стране
Елисей Карачев
02:00
Сейчас майнят на процессорах, у кого по карману, не так выгодно чем с видеокартами было
На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
Kira625
01:29
> Также автомобиль оснащен камерой заднего вида и функцией торможения после столкновения. функция торможения *до* столкновения была бы полезнее ;)
В Германии представлен трехколесный автомобиль Volkswagen Geparda для подростков
ev_rus
01:29
Почему же. У него настройки просто не правильные, включены все эффекты скорости, хроматизм, и т.д., что люди выключают.
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Ivan Mikhailov
01:08
Илон Маск считает, что Россия не станет забирать всю Украину, но может лишить её выхода к Чёрному морю
[ AtoM ]
01:06
смысле литр на 20лс ? 20 л.с это 250кубов!
В Германии представлен трехколесный автомобиль Volkswagen Geparda для подростков
От LoL до KeK один шаг
00:46
Спасибо что напомнил.
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
Жора Петросян
00:44
В старых AAA играх делали оптимальную геометрию, а не кучу смуза и сабдивайда, потому и лучи там лучше (естественней)выглядят)
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
Ловкий сержант Sitronix
00:43
Не стоит сравнивать упоротых ожиревших в мозгах от всевластия культистов и российское руководство, которое еле успевает справляться с вызовами. Заюзать МБР РФ может и без подрыва крокуса.
МИД РФ потребовал от Украины немедленно арестовать и выдать главу СБУ и всех, кто причастны к терактам на территории России
Ловкий сержант Sitronix
00:39
3й рейх переехал в сша, аргентину, египет и тд после войны, к сожалению. Казнили верхушку, но массив никуда не делся. Большинство жило и кайфовало от этой жизни, пока мы тут бам строили и тд. В коммун...
МИД РФ потребовал от Украины немедленно арестовать и выдать главу СБУ и всех, кто причастны к терактам на территории России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем