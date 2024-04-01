Основным преимуществом монитора является высокая частота обновления 100 Гц, что обеспечивает более плавное изображение и уменьшает разрывы экрана

Machenike анонсировала новый игровой монитор MZF24F100. Цена этого модели, приблизительно 70 долларов США, привлекательна для тех, кто ищет высококачественный дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 100 гц.

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Хотя описания яркости и цветопередачи пока нет, MZF24F100 имеет разрешение 1920 x 1080, 16,7 миллионов цветов и контрастность 1000:1. Модель также поддерживает аппаратный фильтр с низким уровнем синего света для снижения утомления глаз во время продолжительного использования.

Эргономика монитора учитывает регулировку наклона, а также базовые опции подключения, включая порт HDMI 1.4 (с поддержкой частоты обновления до 100 гц) и порт VGA (с ограничением до 75 гц).

Основным преимуществом MZF24F100 является его высокая частота обновления в 100 гц, обеспечивающая более плавное изображение и уменьшение разрывов экранного контента. IPS-панель в размере 23,8 дюйма обеспечивает широкий угол обзора 178 градусов. Узкие рамки толщиной 6 мм с трех сторон делают просмотр более комфортным, а совместимость с креплением VESA позволяет легко установить монитор на стену.

Дополнительные функции MZF24F100 включают в себя поддержку Adaptivesync, технологию Overdrive для повышения резкости изображения и настройки для обеспечения комфортного просмотра в темных помещениях.