Эти чехлы не являются окончательным вариантом дизайна серии iPhone 16, и Apple может выпустить другие варианты

Утечки относительно серии iPhone 16 продолжают появляться. Ранее были представлены чехлы для iPhone 16 Pro, а сейчас появились чехлы для iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Существуют слухи о том, что модель Pro будет обладать специальной кнопкой для фотосъемки, но в чехлах для iPhone 16 и 16 Plus такой кнопки не обнаружено.

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iPhone 16 и 16 Plus имеют двойную камеру, с кажущимся более крупным островом камер по сравнению с предыдущей серией. Однако пока рано говорить о деталях камерной системы, поскольку пока нет никакой подтвержденной информации о ее характеристиках.

Ожидается, что функция пространственной записи видео, уже присутствующая в моделях Vision Pro и iPhone 15 Pro, будет добавлена в обычную модель iPhone 16. Пространственная запись видео отсутствует на моделях iPhone 15 и 15 Plus, она была эксклюзивной для линейки Pro. Это свидетельствует о том, что Apple готовится улучшить возможности видеосъемки своих телефонов в этом году.

Изображениями поделился ресурс MacRumors. Эти чехлы не являются окончательным дизайном серии iPhone 16, поэтому возможно, что Apple выпустит другие варианты дизайна. Ожидается, что Apple представит серию iPhone 16 в сентябре 2024 года.