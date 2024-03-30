Модели iPhone 16 Pro могут выглядеть более блестящими благодаря улучшенному глянцевому титану

Apple первой использовала титановый корпус в iPhone 15 Pro. Samsung последовала и добавила титановую рамку в Galaxy S24 Ultra. Слухи гласят, что следующее поколение Galaxy Fold 6 также будет изготовлено из титана. Xiaomi 14 Pro также предлагает особую версию Titanium, хотя она ограничена Китаем.

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Новый слух из Кореи утверждает, что титановый корпус iPhone 16 Pro и Pro Max будет иметь более глянцевую поверхность благодаря усовершенствованному производственному процессу. Это может увеличить стоимость, но делать устройства менее подверженные царапинам. Модели iPhone 15 Pro имеют матовую поверхность, менее склонную к отпечаткам пальцев и царапинам.

Отчеты указывают на возможную замену Blue Titanium на Rose Gold и Black Titanium на Space Black в серии iPhone 16 Pro. Другие слухи утверждают, что у устройства будет кнопка захвата, уменьшенный динамический остров, увеличенный аккумулятор и другие улучшения.