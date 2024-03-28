Телефон оснащен проводной быстрой зарядкой мощностью до 22,5 Вт, что соответствует некоторым текущим бюджетным предложениям Huawei

На популярной китайской платформе сертификации недавно появилось загадочное новое устройство от Huawei под названием GFY-AL00. Согласно полученной национальной сертификации 3C, процесс, обязательный для всех смартфонов перед выходом на рынок, этот телефон явно обладает потенциалом стать доступным или средним предложением от этого технологического гиганта.

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Хотя точная модель устройства пока неизвестна, сертификация раскрывает несколько ключевых деталей о телефоне. Во-первых, GFY-AL00 поддерживает 4G, что исключает его из премиального сегмента рынка. Во-вторых, телефон оборудован быстрой проводной зарядкой мощностью до 22,5 Вт, что соответствует некоторым существующим бюджетным предложениям от Huawei.

Мощность зарядки нового телефона, равная 22,5 Вт, аналогична недавно выпущенному Huawei Enjoy 70. Последний снабжен массивной батареей ёмкостью 6000 мАч и конкурентоспособной стартовой ценой около $170.

Huawei Enjoy 70 имеет экран с диагональю 6,75 дюйма и разрешением HD+, а также работает под управлением операционной системы Huawei HarmonyOS 4. Он оснащен процессором Kirin 710A и, опять же, не поддерживает 5G. Кроме того, у него есть 8 ГБ оперативной памяти и варианты хранения объемом 128 ГБ и 256 ГБ.

Что касается камеры, Huawei Enjoy 70 оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков, а его задняя панель оснащена 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельным макрообъективом. В целях безопасности также предусмотрен боковой датчик отпечатков пальцев.

Что касается нового смартфона Huawei GFY-AL00, пока известно мало деталей. Однако можно с уверенностью сказать, что это не будет моделью высшего уровня.