Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Новый телефон 4G от Huawei появился на 3C, подтверждена зарядка 22,5 Вт
Телефон оснащен проводной быстрой зарядкой мощностью до 22,5 Вт, что соответствует некоторым текущим бюджетным предложениям Huawei

реклама

На популярной китайской платформе сертификации недавно появилось загадочное новое устройство от Huawei под названием GFY-AL00. Согласно полученной национальной сертификации 3C, процесс, обязательный для всех смартфонов перед выходом на рынок, этот телефон явно обладает потенциалом стать доступным или средним предложением от этого технологического гиганта.

реклама

Хотя точная модель устройства пока неизвестна, сертификация раскрывает несколько ключевых деталей о телефоне. Во-первых, GFY-AL00 поддерживает 4G, что исключает его из премиального сегмента рынка. Во-вторых, телефон оборудован быстрой проводной зарядкой мощностью до 22,5 Вт, что соответствует некоторым существующим бюджетным предложениям от Huawei.

Мощность зарядки нового телефона, равная 22,5 Вт, аналогична недавно выпущенному Huawei Enjoy 70. Последний снабжен массивной батареей ёмкостью 6000 мАч и конкурентоспособной стартовой ценой около $170.

Huawei Enjoy 70 имеет экран с диагональю 6,75 дюйма и разрешением HD+, а также работает под управлением операционной системы Huawei HarmonyOS 4. Он оснащен процессором Kirin 710A и, опять же, не поддерживает 5G. Кроме того, у него есть 8 ГБ оперативной памяти и варианты хранения объемом 128 ГБ и 256 ГБ.

Что касается камеры, Huawei Enjoy 70 оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков, а его задняя панель оснащена 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельным макрообъективом. В целях безопасности также предусмотрен боковой датчик отпечатков пальцев.

Что касается нового смартфона Huawei GFY-AL00, пока известно мало деталей. Однако можно с уверенностью сказать, что это не будет моделью высшего уровня.

#huawei #kirin 710a #harmonyos 4 #huawei enjoy 70 #gfy-al00
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Huawei и SMIC разработали технологию SAQP для производства 5-нм чипов
Китай ввёл запрет на использование процессоров Intel и AMD в государственных учреждениях
Ждать появления линейки смартфонов Huawei P70 на Kirin 9000 остаётся недорого
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
60
Спутники зафиксировали танкеры КНДР направляющиеся в российский порт
33
Eurasian Times: штурмовики Су-25 ВКС России летают с блоками РЭБ для противодействия ПВО Украины
+
Arctic анонсировала высокопроизводительный 140-мм корпусной вентилятор P14 Max
+
В США полагают, что операция ЦАХАЛ в Рафахе приведёт к изоляции Израиля
4
ГАЗ возобновляет выпуск автомобилей «Волга»
8
Водохранилище Мид эксперты называют исторической ошибкой США
8
В США добывается 100% всего полупроводникового кварца, а эксперты ожидают дефицит этого минерала
5
Служба безопасности Финляндии считает, что Россия остаётся самой большой угрозой для страны
+
В США сочли «рискованным излишеством» применение Россией авиабомб ФАБ-3000 на Украине
13
Глава студии Larian рассказал о вырезанном из Baldur’s Gate 3 контенте
+
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
42
В MIT разработали метод 3D-визуализации гранулированных материалов
+
Российский истребитель сопроводил два американских бомбардировщика B-1B ВМС США
+
Армия РФ начала применять в СВО модернизированные гиперзвуковые «Оникс» и танковые ракеты «Инвар-М1»
1
В Google Кошельке изменились условия при оплате с помощью мобильного телефона через NFC
+
На недорогом POCO F3 удалось запустить требовательные компьютерные игры
+
Reuters: китайский широкофюзеляжный лайнер COMAC C929 находится на стадии детального проектирования
+
Defense Post: Южная Корея вдвое сократила первоначальный заказ на истребители KF-21 Boramae
1
Украина получит 1,5 млрд долларов финансовой помощи от Великобритании и Японии
+

Популярные статьи

Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
16
О Xbox series V - портативной консоли от Microsoft
21
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.2
6
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
32
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
30
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
14
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
18
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
19
Эксперты Military Watch составили рейтинг самых мощных двигателей, созданных для истребителей
+
Шпаргалка по модным словам ИИ и их значениям
+

Сейчас обсуждают

Вадим Кудрявцев
15:40
это говорят те у кого фашизм в стране в национальную идеологию возведен.
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
AndyNebula
15:37
Нет, ваши правители - и доморощенные, и внешние - всё это делают с вами и нацизм они, наоборот, культивируют.
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
salexa
15:37
Зато мирняком прикрываться в городах,как это по хохляцки...угил
The National Interest: Королевский флот Великобритании может отказаться от авианосцев
VladTag
15:36
Та не журись ти, їж.
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Eppius
15:34
Интересно ,что будет если мы нанесем удар например по аэродрому в Польше?
Путин не исключил удары по военным аэродромам стран, с территории которых будут взлетать F-16 ВСУ
Eppius
15:32
Время для переговоров еще не пришло поскольку линия фронта в основном стоит на месте.
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер допустил возможность стать посредником для переговоров по Украине
AndyNebula
15:32
Неа, еще нет. Но ваши СМИ, правители, блогеры, сетевые неадекваты, укушенные пропагандой и просто инфантилы очень сильно добиваются, чтобы мы "ебнулись" и перестали оглядываться на "сопутствующие поте...
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
VladTag
15:31
Не засмучуйся, похрумти.
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Eppius
15:30
Сколько еще осталось? Кстати у самих сша порядка 4200 абрамсов. Что им мешает например тыщенку другую украм подарить?
Минобороны России подтвердило поражение очередного M1 Abrams на Авдеевском направлении зоны СВО
УдалЁн
15:29
1. Естественная инфляция -10% в год. То есть хлеб сейчас и хлеб 10 лет назад это рост стоимости в 2-3 раза. 2. Gtx690 стоила 999$ на старте. 3. Спекуляции не с битком а с эфиром. Я не оправдываю жадно...
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем