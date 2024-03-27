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10test
Sony выпустила портативную беспроводную колонку SRS-XB100 с временем автономной работы 16 часов
Динамик оснащен процессором диффузии звука, который обеспечивает более широкое распространение звука

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Компания Sony China представила новую портативную беспроводную колонку SRS-XB100, расширив свою линейку аудиосистем. Официальные продажи начнутся 1 апреля. Колонка будет доступна в четырех цветах: черном, сером, оранжевом и синем. 

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Новый динамик компактной цилиндрической формы имеет невероятно легкий вес всего 274 грамма и оснащен съемным двойным подвесным ремнем для удобства переноски. Его нижняя часть обладает противоскользящей силиконовой конструкцией, обеспечивающей стабильность в вертикальном положении.

Что касается качества звука, динамик оснащен полнодиапазонным динамиком и пассивным излучателем, которые обеспечивают чистый звук и крепкие басы. Уникальная технология DSP от Sony расширяет диапазон низких частот для усиления басов. Кроме того, динамик оснастили процессором диффузии звука для более широкого распространения звучания.

SRS-XB100 от Sony поддерживает Bluetooth 5.3 для безотказной беспроводной связи и продления срока службы батареи. Он имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP67, что делает его подходящим для использования на открытом воздухе.

Утверждается, что динамик способен работать до 16 часов без подзарядки, гарантируя возможность прослушивания музыки весь день. Кроме того, его можно заряжать с помощью USB-C для удобства питания.

Для тех, кто предпочитает управлять своей музыкой со смартфона, SRS-XB100 совместим с приложением Sony Music Center. Это приложение позволяет контролировать воспроизведение, настраивать параметры звука и даже регулировать подсветку динамика. Кроме того, динамик можно подключить к другому устройству SRS-XB100 для создания стереозвука.

Помимо функции воспроизведения музыки, SRS-XB100 также оснащен встроенным микрофоном для использования в режиме громкой связи. В динамике применяется технология эхоподавления, обеспечивающая чистоту звука во время разговоров даже в шумной обстановке.

#sony #bluetooth 5.3 #dsp #sony music center #srs-xb100
Источник: gizmochina.com
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