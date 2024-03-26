Xiaomi предлагает отличный четырехъядерный процессор A73 в новой серии телевизоров

Xiaomi увеличивает своё развитие и расширяет ассортимент своих продуктов, включая линейку смарт-телевизоров Xiaomi TV S Mini LED. Помимо уже представленных устройств диагоналями 55 и 65 дюймов, компания представила своим поклонникам ещё 75-дюймовую версию данной серии. Новинка использует операционную систему HyperOS и обладает мини-светодиодным дисплеем. Такой дисплей обеспечивает все достоинства OLED технологии, минимизируя возможные недостатки. Xiaomi TV S75 обладает разрешением 4K и плавным обновлением изображения с частотой в 144 Гц.

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Компания ставит своей задачей предоставить пользователю лучшее качество звучания и оптимальное качество изображения. Именно поэтому серия Xiaomi TV S Mini LED создана для создания по-настоящему кинематографической атмосферы, которая сочетает стереозвуковую систему 25 Вт и поддержку технологий Dolby Vision и Atmos. Кроме того, Xiaomi демонстрирует свои навыки в области технологий подключения, оснащая данную модель портами HDMI 2.1.

К тому же, поддержка Wi-Fi 6 обеспечивает стабильное и бесперебойное подключение даже в условиях перегруженных сетей. Естественно, для обеспечения бесперебойной работы всех этих возможностей важна высокая производительность. Именно поэтому Xiaomi предлагает внушительный четырёхъядерный процессор A73.

Xiaomi TV S Mini LED – это превосходное сочетание передовых технологий и инноваций, созданное с учётом потребностей пользователей. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ценит качество изображения, потрясающий звук и комфорт использования.