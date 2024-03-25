Samsung меняет систему нумерации моделей в линейке Galaxy Watch 7

Свежий отчет SamMobile предполагает, что Samsung готовит существенные изменения для своей будущей линейки умных часов.

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Согласно этому отчету, Samsung решила расширить линейку Galaxy Watch 7, включив в нее три модели. Так как на данный момент компания выпустила только две модели данной линейки, это можно считать интересным сдвигом в их стратегии.

Отчет также предполагает, что Samsung меняет схему нумерации моделей в линейке Galaxy Watch 7. Первым вариантом будет модель с номерами SM-L300 и SM-L305, а среднеуровневый вариант, как утверждается, будет иметь номера SM-L310 и SM-L315. Самый дорогой вариант Galaxy Watch 7 получит номера SM-L700 и SM-L705.

Кроме того, по появившейся информации, Samsung намерена вдвое увеличить объем внутренней памяти Galaxy Watch 7 до 32 ГБ, по сравнению с 16 ГБ в предыдущих моделях. Кроме того, ожидается, что линейка Galaxy Watch 7 будет работать на базе операционной системы Wear OS 5, основанной на Android 14.