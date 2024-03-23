Кольцо позволяет отслеживать частоту сердечных сокращений и измерять уровень кислорода в крови (SpO2)

В прошлом году на индийском рынке было представлено умное кольцо для здоровья под названием "Luna Ring". И вот теперь стало известно, что в мае 2024 года данное устройство можно будет приобрести по всему миру по специальной программе. Однако на данный момент нет точной информации о том, будет ли Luna Ring доступно для широкой продажи за пределами Индии после завершения кампании. Кольцо будет предлагаться в пяти оттенках: Midnight Black, Sunlit Gold, Lunar Black, Stardust Silver и Rose Gold.

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Несмотря на то, что Luna Ring немного тяжелее некоторых конкурентов с весом 3,2 г, его возможности довольно обширны. Кольцо позволяет отслеживать сердечный ритм и измерять уровень кислорода в крови (SpO2). Бренд Noise утверждает, что смарт-кольцо предоставляет более 70 показателей, превосходящих базовые требования для отслеживания здоровья. Пользователи могут более детально изучить свой режим сна с помощью таких функций, как оценка качества сна (шкала от 0 до 100), отслеживание стадий сна (глубокий, быстрый и легкий сон, а также фазы бодрствования) и мониторинг движений ночью.

Кроме того, кольцо анализирует уровень кислорода в крови во время сна, чтобы выявить возможные проблемы с дыханием.

Luna Ring также предлагает оценку активности для отслеживания физической активности, включая целевые показатели калорий, частоту тренировок. Автоматическое распознавание активности освобождает пользователя от необходимости регистрировать тренировки вручную.

Одна из главных особенностей Luna Ring - комплексный подход к здоровью, который учитывает не только физическую активность, но и восстановление организма. Оценка готовности дает пользователю ежедневную информацию о том, насколько его тело готово к предстоящим задачам, учитывая сон, физическую активность и восстановление. Функции баланса сна и активности помогают оптимизировать тренировки и отдых.