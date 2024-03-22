Vivo Pad 3 Pro будет иметь аккумулятор емкостью 11 500 мАч и весить 678 граммов

Компания Vivo готовится представить новейший флагманский планшет Vivo Pad 3 Pro, а также складные телефоны Vivo x Fold 3 и x Fold 3 Pro 26 марта в Китае. Информация о Pad 3 Pro уже частично раскрыта в недавних отчетах. На этот раз информатор под ником "Panda is Bald" утверждает, что планшет будет доступен в четырех различных вариантах.

реклама

Согласно данным информатора, самая топовая версия Vivo Pad 3 Pro будет предлагать 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ внутреннего хранилища. Однако, компания также планирует выпустить другие варианты с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ внутренней памяти, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ внутренней памяти и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ внутренней памяти.

Утверждается, что Pad 3 Pro будет оснащен экраном с разрешением 3,1K и размером 12,95 дюйма. Предположительно, планшет будет работать на операционной системе OriginOS.

Сообщается, что Pad 3 Pro будет иметь аккумулятор ёмкостью 11 500 мАч и весить 678 граммов. Прилагаемое зарядное устройство имеет мощность 80 Вт, но сам планшет поддерживает зарядку только до 66 Вт. Устройство будет иметь тонкий, всего 6,6 мм, корпус цельнометаллической конструкцией. Ожидается, что планшет будет доступен в трех цветовых вариантах: сером, синем и фиолетовом. Согласно предыдущим утечкам, Pad 3 Pro будет оснащен 13-мегапиксельной задней камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.