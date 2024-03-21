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10test
Lenovo выпустила ноутбук Yoga Pro 9 с процессором Intel Core Ultra 9 и GPU RTX 4070
Ноутбук предлагает четыре различных варианта GPU - RTX 4050 / RTX 4060 / RTX 4070 и интегрированную графику Intel Arc.

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Анонсированный ноутбук Lenovo Yoga Pro 16S 2024 Extreme Edition, который известен как Yoga Pro 9 16IMH9, теперь доступен на официальном сайте Lenovo.

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Устройство предлагается в различных конфигурациях, чтобы удовлетворить требования пользователей в отношении системных требований. Есть возможность выбора процессора Intel Core Ultra 7 или Intel Core Ultra 9 14-го поколения.

Говоря о графике, этот ноутбук предлагает четыре различных варианта - RTX 4050 / RTX 4060 / RTX 4070 и интегрированную графику Intel Arc.

Дисплей можно выбрать 16-дюймовый IPS или панель Mini LED с разрешением 3,2К (3200×2000), частотой обновления 165 Гц, 100% цветовым охватом DCI-P3.

В плане хранения данных, доступны два слота M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (до 1 ТБ). Оперативная память составляет 16 ГБ/32 ГБ/64 ГБ LPDDR5X.

Ноутбук оснащен батареей емкостью 84 Втч, которая, по сообщениям компании, заряжается на 50% всего за 30 минут. Вес устройства составляет около 1,93-2,05 кг, в зависимости от версии.

Модели с встроенной графикой оснащены четырьмя динамиками - двумя 2 Вт динамиками низких частот и двумя 2 Вт динамиками высоких частот. Модели с дискретной графикой имеют четыре низкочастотных и шесть общего назначения. Все модели поддерживают технологию Dolby Atmos.

#lenovo #intel arc #rtx 4070 #rtx 4060 #rtx 4050 #yoga pro 9 #intel core ultra 9
Источник: gizmochina.com
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Lenovo выпустила мощный ноутбук Yoga Pro 9 с процессором Intel Core Ultra 9
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