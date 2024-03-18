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10test
Infinix представила смартфоны серии Note 40 с изогнутыми OLED-дисплеями и камерами 108 Мп
Infinix Note 40 Pro 5G и Pro+ 5G оснащены 6,78-дюймовым изогнутым 3D AMOLED-дисплеем, как и модели 4G

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Недавно компания Infinix выпустила четыре новых смартфона серии Note 40: модели Note 40 и Note 40 Pro 4G, Note 40 Pro 5G и Note 40 Pro+ 5G. Отличительной особенностью моделей с поддержкой 5G является их более высокая производительность по сравнению с версиями 4G. Note 40 Pro 5G и Note 40 Pro+ 5G - это, по сути, одна и та же модель, но последняя - более премиальная.

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Infinix Note 40 Pro 5G и Pro+ 5G, как и 4G-модель, обладают 6,78-дюймовым изогнутым 3D AMOLED-дисплеем. Поддерживают разрешение - FHD+, пиковую яркость - 1 300 нит и частоту обновления - 120 Гц.

Note 40 Pro 5G и Pro+ 5G оснащены тонкими корпусами. На задней панели расположен прямоугольный модуль сенсоров камер. Обе модели также оснащены стереодинамиками, совместимыми с JBL.

Что касается фото- и видеосъемки, то тройные камеры Infinix Note 40 Pro 5G и Pro+ 5G состоят из основного объектива 108 МП с оптической стабилизацией изображения, макрообъектива 2 МП и датчика глубины 2 МП. Обе модели могут снимать видео в формате 2K. Фронтальная камера для селфи имеет разрешение 32 МП.

Внутри Note 40 Pro 5G и Pro+ 5G находится чип Dimensity 7020. Первая модель оснащена 8 ГБ оперативной памяти, а вторая - 12 ГБ. Обе модели имеют 256 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения картами microSD. В дуэте Note 40 Pro тоже используется чипсет собственного изготовления Chetah X1. Note 40 Pro+ 5G оснащен аккумулятором объемом 4600 мАч и поддерживает зарядку 100 Вт. Note 40 Pro 5G, напротив, оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мАч и поддерживает быструю зарядку 45 Вт. Обе модели также поддерживают зарядку беспроводного типа мощностью 20 Вт.

#infinix #dimensity 7020 #note 40 pro 5g
Источник: gizmochina.com
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Infinix Note 40 Pro 5G появился в консоли Google Play и Geekbench
Infinix Note 40 Pro 5G появился в консоли Google Play, Geekbench и BIS
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