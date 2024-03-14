Ожидается, что Samsung будет использовать 6,7-дюймовый основной экран, улучшенный шарнир и более эффективную систему охлаждения

Samsung обновила свой прошлогодний смартфон Galaxy Z Flip 5, установив на него дисплей размером 3,4 дюйма, что является серьезным улучшением по сравнению с предыдущими моделями Z Flip 4 и Flip 3 с крошечными панелями 1,9 дюйма. По последним утечкам от источника информации @thegalox, ожидается, что предстоящая модель Z Flip 6 получит еще больший внешний дисплей размером 3,9 дюйма. Также появились слухи о применении стекла Gorilla Glass Armor для обновленного дисплея. Предполагается, что Samsung улучшит основной дисплей до 6,7 дюйма, установит улучшенный шарнир и мощную систему охлаждения. Впервые в истории серии Flip устройство может предложить ОЗУ до 12 ГБ, что будет возможным благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 3.

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На задней панели смартфона будут расположены две камеры - главная на 50 МП и широкоугольная на 12 МП. Также, Samsung собирается обновлять инструменты с ИИ Galaxy AI и ОС со службой безопасности в течение 7 летнего периода времени, как и в серии Galaxy S24. По слухам, в Flip 6 будет установлен аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, что существенно превосходит ёмкость аккумулятора Flip 5, составляющую 3700 мАч. Ожидается, что компания представит модель Flip 6 на выставке Galaxy Unpacked в июле.