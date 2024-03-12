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10test
Infinix Note 40 Pro 5G появился в консоли Google Play, Geekbench и BIS
Экран смартфона имеет разрешение 1080x2436 пикселей и поставляется с Android 14 прямо из коробки

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Новинка от компании Infinix - Infinix Note 40 Pro 5G, представит свою серию вместе с Note 40 18 марта. В серию войдут Note 40 Pro 5G, Note 40, Note 40 Pro и Note 40 Pro+. На данный момент уже удалось взглянуть на розничную коробку Pro+ 5G, а сегодня стали известны некоторые детали о Note 40 Pro 5G.

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Данный телефон уже засветился в консоли Google Play и базе данных BIS. Его модельный номер - X6851, а для своей работы он будет использовать чип MediaTek Dimensity 7020 и ОЗУ до 8 ГБ. Экран телефона будет иметь разрешение 1080x2436 пикселей и сразу из коробки он будет обладать Android 14.

Также появился небольшой рендер телефона, показывающий изогнутый экран. Платформа Geekbench также подтверждает использование чипа MediaTek Dimensity 7020 в качестве предпочтительного чипсета устройства, а также наличие 8 ГБ ОЗУ и Android 14.

Note 40 Pro (без поддержки 5G), по слухам, будет оснащен чипом Helio G99, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и будет работать на Android 14. Возможно, что он будет поддерживать проводную зарядку мощностью 70 Вт и беспроводную зарядку мощностью 5 Вт. Мировой дебют серии состоится 18 марта в Малайзии.

#geekbench #google play #infinix #bis #note 40 pro #note 40 pro 5g
Источник: gsmarena.com
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