Ноутбук оснащен 16 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR5X-6400, впаянной для уменьшения толщины

В прошлом году мы считали ноутбук HP Pavilion Aero 13 «вероятно, лучшим легким ноутбуком по соотношению цена/качество на рынке в настоящее время», и скоро он получит обновление, которое сделает его еще лучше.

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Новая модель ноутбука HP Pavilion Aero 13 2024 года, потенциально, может стать самым мощным ноутбуком весом менее 1 кг на рынке. Устройство оснащают процессором AMD Hawk Point Ryzen 7 8840HS. Варианты процессоров включают также AMD Ryzen 5 8640U и Ryzen 7 8840U.

Покупатели могут выбирать между панелями IPS 1920 x 1200 или 2560 x 1600. Оба варианта дисплея предлагают 100% цветовую гамму sRGB и яркость до 400 нит. Ноутбук теперь оснащен 16 ГБ двухканальной ОЗУ LPDDR5X-6400, которая впаяна для сокращения толщины, а также твердотельным накопителем емкостью 512 ГБ или 1 ТБ.

Последняя версия Aero 13 немного больше предыдущей модели 2023 года. Его размеры составляют 11,7 x 8,3 x 0,7 дюйма, а вес всего 1 кг, благодаря корпусу из магниевого сплава.

Aero 13 имеет множество портов, включая 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 HDMI 2.1 и 1 аудиоразъем 3,5 мм. К сожалению, нет портов USB4. Беспроводная связь обеспечивается через Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Устройство также оснащено стереодинамиками со звуком DTS:X, двумя микрофонами и веб-камерой разрешением 5 МП, которая обновлена по сравнению с предыдущей моделью с разрешением 720p. Новая клавиатура с подсветкой оснащена специальной клавишей Windows Copilot.

HP Pavilion Aero 13 2024 будет доступен для приобретения в интернет-магазине HP начиная с мая 2024 года, ноутбук будет доступен в цветах Natural Silver и Sky Blue.