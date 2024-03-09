Magic6 будет доступен в нескольких вариантах, включая специальную модель Magic6 RSR Porsche Design и Magic6 Ultimate

В рамках своего выступления на международной выставке MWC, проходившей в Барселоне, компания Honor презентовала свою новинку - смартфон Magic6 с уникальной особенностью: 100-кратным цифровым зумом, а также стильным дизайном в духе RSR. Сегодня стало известно, что новое устройство появится в продаже уже через 10 дней, поскольку компания запланировала презентацию в Китае на 18 марта.

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Ожидается, что будет несколько вариантов Magic6: особая модель Magic6 RSR Porsche Design, а также Magic6 Ultimate. Китайские пользователи смогут ознакомиться с новинкой MagicBook 16 Pro. Что касается внешнего вида нового телефона, то его блок камер больше не будет иметь круглую форму, присущую обычным моделям Magic6, а станет квадратным, вдохновленный дизайном логотипа Porsche Design.