Это позволит пользователям отправлять SMS не только в экстренные службы, но и общаться с другими людьми

В развитых странах сотовая связь охватывает практически всю территорию, однако удаленные районы до сих пор не могут наслаждаться этим преимуществом. В случае чрезвычайной ситуации, когда обычное мобильное соединение отсутствует, наличие спутниковых коммуникационных устройств становится настоящим спасением.

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В 2023 году компания Apple запустила функцию спутниковой связи "Emergency SOS" на новой модели iPhone 14 Pro. Это стало громкой новостью в мире смартфонов.

Но к сожалению, большинство Android-устройств до сих пор не обладают возможностью отправлять текстовые сообщения через спутник. Однако существуют информационные данные о том, что Google планирует исправить этот недостаток в последующих версиях Android, начиная с Android 15.

Недавно эксперт по Android, Мишаал Рахман, изучая последнюю бета-версию Android 14 QPR3, обнаружил интересное дополнение в настройках - страницу спутниковых сообщений. Была озвучена информация о том, что в Android 15 будет добавлена функция "Direct to Cell", обеспечивающая возможность использования спутниковой связи для отправки и получения текстовых сообщений при наличии соответствующей учетной записи.

Новая функция позволит установить связь через спутник, когда обычная сотовая связь недоступна. Она предоставит пользователю возможность отправлять SMS не только службам экстренной помощи, но и общаться с другими людьми. Однако для стабильного соединения рекомендуется находиться вдали от высоких зданий.

Как только устройство подключится к спутнику, пользователь сможет свободно обмениваться текстовыми сообщениями. И по возвращении в зону действия обычной сотовой сети, телефон автоматически переключится обратно на нее.

Таким образом, функция спутниковой связи не только обеспечит надежный способ связи в экстренных ситуациях, но также сделает общение доступным и в удаленных районах.