Apple Pencil 2 был представлен вместе с обновленным iPad Pro в 2018 году, но с тех пор аксессуар не пополнялся новыми функциями

Недавно появилась информация о том, что в коде iOS 17.4 были обнаружены данные о разработке нового Apple Pencil. И сейчас слухи только усугубляются, намекая на скорое появление нового поколения Apple Pencil уже через несколько дней.

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Пользователь Weibo, известный как "Instant Digital" заявил о том, что Apple объявит о выходе новой версии своего Pencil позднее в этом месяце.

Apple Pencil 2 был представлен в 2018 году вместе с обновленным iPad Pro, но с тех пор данный аксессуар так и не обновлялся новыми функциями. В прошлом году компания выпустила более доступную версию Pencil с портом USB-C, но она не является новым устройством.

Согласно известной информации, новое поколение Pencil должно поддерживать функцию Find My, что позволит пользователям легко отыскать потерянный Apple Pencil, аналогично тому, как можно сделать с AirPods и AirTags. Пока неясно, будет ли новый Apple Pencil поддерживать технологию Ultra Wideband для точного поиска или просто будет отображать последнее известное местоположение на карте.

Важно отметить, что в iPadOS 17.4 представлена новая версия API PencilKit, которую разработчики смогут использовать для совместимости своих приложений с Apple Pencil. Однако пока не было раскрыто подробностей о том, какие новшества будут в PencilKit 3. Все это свидетельствует о том, что в PencilKit 3 могут добавить новые функции, требующие нового оборудования, и Apple хочет пока держать их в секрете.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple работает над обновленным дизайном аксессуаров для следующего поколения iPad Pro. Учитывая то, что компания только что представила новое поколение MacBook Air с процессором M3, выпуск нового iPad Pro и нового Pencil кажется неизбежным.