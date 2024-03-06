Экран немного больше чем у A54, его размер составляет 6,6 дюйма и он имеет OLED-панель с отверстием в центре для селфи-камеры

Galaxy A55 от Samsung будет представлен совместно с Galaxy A35 11 марта. Однако бельгийская телекоммуникационная компания испортила сюрприз, разместив данные о технических характеристиках устройств на своем веб-сайте и парой официальных изображений. Большинство характеристик уже известны, но данное размещение является лучшим подтверждением.

реклама

Устройство работает на процессоре Exynos 1480 SOC в сочетании с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, хотя предыдущие слухи указывали на возможность увеличения объема памяти до 12 ГБ. Память можно расширить с помощью карты microSD до 1 ТБ.

Дисплей немного больше, чем у A54, его диагональ составляет 6,6 дюйма, и он использует OLED-панель с центральным отверстием для селфи-камеры.

Сенсоры камер на задней панели остались без изменений по сравнению с Galaxy A54 - основная камера на 50 МП, сверхширокоугольная камера на 12 МП и макрокамера на 5 МП. На передней панели находится 32-мегапиксельная камера для селфи. Галакси A55 также сохранит емкость аккумулятора 5000 мАч.