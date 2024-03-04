Этот смартфон от Oppo предлагает привлекательные характеристики, передовые технологии и стильный дизайн по доступной цене

Oppo недавно выпустила свой новый смартфон среднего класса, F25 Pro 5G, который отличается ультратонким корпусом толщиной всего 7,5 мм и привлекательным соотношением цены и качества. Этот смартфон привлекает внимание своим модным дизайном, разработанным с учетом последних тенденций: узкие края экрана, прямоугольный модуль камеры и плоская рамка. Задняя панель также заслуживает особого внимания, поскольку доступна в двух привлекательных цветах: "Lava Red" и "Ocean Blue".

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Что касается характеристик, то Oppo F25 Pro 5G оснащен передовыми характеристиками, такими как чип MediaTek Dimensity 7050 имеющий два производительных ядра ARM Cortex A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и шесть эффективных ядер Cortex A55. 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2412 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и четкое отображение, а пиковая яркость в 1100 нит позволяет использовать устройство даже на ярком солнце. Кроме того, в центральном вырезе экрана расположена 32-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2,4.

Фотографические возможности Oppo F25 Pro 5G впечатляют. Задняя камера состоит из основного 64-мегапиксельного объектива с диафрагмой f/1,7, который базируется на матрице OmniVision OV64B, а также ультраширокоугольной камеры на 8 Мп и 2-мегапиксельного сенсора. Батарея емкостью 5000 мАч заряжается через разъем USB-C с мощностью до 67 Вт, что позволяет полностью зарядить устройство всего за 48 минут. Устройство также сертифицировано по стандарту IP65, что делает его водонепроницаемым.

Этот смартфон от Oppo предлагает привлекательные функции, передовые технологии и стильный дизайн по доступной цене, что делает его привлекательным выбором для любого пользователя.