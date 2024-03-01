Honor Magic 6 RSR Porsche Design будет использовать чип Snapdragon 8 Gen 3 и возможности двусторонней спутниковой связи

Устройство Honor Magic 6 RSR Porsche Design, предназначенное для глобального рынка, готовится к выпуску. Оно только что получило сертификат TDRA и ожидается, что появится в Китае в марте 2024 года. Хотя сертификация не раскрывает спецификаций, она подтверждает намерения бренда расширить выпуск смартфона Magic 6 RSR Porsche Design и на мировой уровень.

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Одна из ключевых особенностей Honor Magic 6 RSR – это возможность 100-кратного масштабирования, как сообщила компания Honor. Возникают слухи о том, что телефон будет оснащен новым сенсором камеры OV50K от OmniVision, который потенциально может сравниться с высококлассными сенсорами, вроде Sony LYT-900.

Сенсор Honor Magic 6 RSR предлагает переменную диафрагму от f/1,4 до f/2,0, что позволяет пользователям настроить параметры фото и видео для достижения более глубокого эффекта резкости. Ожидается, что устройство будет оснащено изогнутым 6,8-дюймовым LTPS OLED-дисплеем. В плане производительности ожидается использование чипа Snapdragon 8 Gen 3 и возможность двусторонней спутниковой связи.

Honor Magic 6 RSR успешно прошел сертификацию 3C и поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 Вт. Это также намекает на поддержку функций спутниковой связи и подключения к сетям 5G.