Также возможно, что лучшая камера Samsung появится в складном устройстве, вероятно в Galaxy Z Fold 6 Ultra

Samsung может расширить свое портфолио складных устройств в этом году. Возможно, скоро появится не только новая модель книжного типа, но и более скромное и доступное устройство-раскладушка. Согласно последним слухам, компания также планирует выпустить премиум-версию своего складного устройства. Недавно появилась информация о Galaxy Z Fold 6, а в июле 2024 года ожидается появление еще более премиальной модели - Z Fold 6 Ultra.

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Необходимо отметить, что информация о Z Fold 6 Ultra пока не подтверждена. Ранее сообщалось, что в этом году Samsung представит более доступную модель под брендом FE или среднего класса серии A Fold.

По появляющимся данным Z Fold 6 Ultra будет иметь встроенный слот для S Pen и будет немного толще, чтобы вместить большую батарею. Также существует слух о том, что лучшая камера Samsung появится на складных устройствах в этом году, возможно, благодаря Galaxy Z Fold 6 Ultra. Хотя это может повлечь за собой повышение цены по сравнению с обычной моделью Z Fold 6.