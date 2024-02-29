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10test
Tecno продемонстрировала прототипы своих телефонов: Phantom V Fold и V Flip
Компания Tecno все еще экспериментирует с раскладными мобильными телефонами, но уже представила на рынок две модели - Phantom V Fold и V Flip

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В прошлом году компания Tecno представила концепцию раскладного телефона под названием Phantom Ultimate. Однако это была всего лишь концепция, которую можно было увидеть только в демонстрационных видеороликах. Теперь же у компании есть несколько реальных прототипов, которые она представила на выставке MWC.

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Phantom Ultimate теперь это реально работающее устройство. Телефон обладает  6,55-дюймовым дисплеем. Одним нажатием кнопки он становится шире, и по мере растягивания экрана, диагональ увеличивается до 7,11 дюйма и все это занимает всего 1,3 секунды. Сзади, вторая часть дисплея находится под стеклом, поэтому можно не беспокоиться о его повреждении.

Появление складных телефонов подтолкнуло Android к разработке лучшей поддержки экранов, внезапно меняющих свой размер и соотношение сторон. Tecno Phantom Ultimate также является хорошим примером этого, так как пользовательский интерфейс и приложения меняют расположение после расширения или сжимания дисплея.

Толщина устройства составляет 9,93 мм, что тоньше, чем у любого складного устройства, хотя некоторые модели с горизонтальным складыванием теперь достигли толщины меньше 10 мм. Хотя Tecno все еще экспериментирует со складными телефонами, на рынке уже есть две модели – Phantom V Fold и V Flip.

На прошлогодней выставке MWC Tecno также представила технологию Chameleon Color Technology – отображения на задней панели, на которой можно установить один из нескольких тысяч цветов. Такая технология требует внешнего освещения для работы, но потребляет очень мало энергии – порядка миллиампера. И переход к другому цвету происходит всего за 0,03 секунды. Кроме того, Tecno утверждает, что у этой технологии очень долгий срок службы, поэтому не стоит беспокоиться о ее износе.


#tecno #chameleon color technology #phantom ultimate #phantom v fold #v flip
Источник: gsmarena.com
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