В Tecno Camon 30 Premier 5G используется технология универсальных тонов на основе искусственного интеллекта для более точной цветопередачи

Технологическая компания Tecno представила свою новую модель смартфона Camon 30 Premier 5G, который ожидается на рынке во втором квартале текущего года. В своем объявлении компания уделила особое внимание нескольким функциям, включая инновационную систему визуализации Tecno Polarace.

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Эта система построена на новейшем чипе Sony, получившем название CXD5622GG. Его производительность составляет 4,6 терафлопса, что повышает возможности основного чипа Dimensity 8200 Ultra. Tecno утверждает, что этот чип более энергоэффективен в режиме загрузки.

Вычислительная мощность данного чипа используется для решения нескольких задач, включая полноценное шумоподавление с помощью искусственного интеллекта для HDR-видео и видео с разрешением 4K Ultra Night Vision. Сообщается, что чип потребляет гораздо меньше энергии по сравнению с другими аналогами, обрабатывая видео в разрешении 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

Кроме того, Tecno Camon 30 Premier 5G использует технологию Universal Tone, основанную на искусственном интеллекте, для более точной передачи оттенков.

Камера Tecno Camon 30 Premier 5G также оснащена датчиком изображения 50-мегапикселей Sony IMX890 (размер пикселей 1,0 мкм, размер датчика 1/1,56 дюйма) с оптической стабилизацией изображения (OIS). Телефон также имеет 70-миллиметровый перископный объектив с 50-мегапиксельный сенсор, поддерживающим гибридное увеличение до 60-кратного зума, портретную фотографию и макросъемку. Кроме того, в наличии широкоугольная камера с разрешением 50 мегапикселей.

Помимо этого, на передней панели телефона будет установлен 6,77-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1264 x 2780 пикселей и максимальной яркостью 1400 нит. Данный дисплей будет выполнен по технологии LTPS — это первый смартфон Tecno, не имеющий складывающейся конструкции и использующий такую технологию. Фронтальная селфи-камера также снабжена 50-мегапиксельным сенсором и объективом с автофокусировкой.

Внешний вид телефона будет дополнен металлической средней рамкой, которая обеспечивает прочность и вид премиум-класса.

Tecno Camon 30 Premier 5G будет работать от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 70 Вт через порт USB-C. Дополнительные возможности подключения включают Wi-Fi, Bluetooth, а также ИК-передатчик и FM-радиоприемник. Также телефон оснащен стереодинамиками с технологией Dolby Atmos, но не имеет разъема для наушников 3,5 мм.

Как уже упоминалось, новинка будет работать на процессоре Dimensity 8200 Ultra, под управлением операционной системы Android 14. Чипсет будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти и предложит хранилище объемом до 512 ГБ.